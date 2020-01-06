والي وهران يكلف مديري الثقافة والصحة بالتكفل بحالة الشيخ نونة

تبعا لتقرير النهار حول تواجد عميد الشعر الملحون ومؤلف أغاني العديد من عمالقة الاغنية الوهرانية طريح الفراش منذ أيام بمستشفى بن زرجب الجامعي أين اشتكى تهميش المسؤولين.

وكلّف والي وهران عبد القادر جلاوي، مديري الثقافة والصحة بزيارته والإطمئنان على حالته الصحية، حيث تنقلا

إلى مصلحة الأمراض الصدرية التابعة للمؤسسة الاستشفائية، أين تم الأمر بالتكفل له وبوضعيته.

فيما قام والي وهران حسب معلومات بتوفير له جهاز سمع، كونه كان يعاني منذ فترة ضعفا في السمع.

علما وتجدر الإشارة، إلى أنّ الشيخ نونة كان يرقد بمستشفى بن زرجب بعد وعكة صحية، وإشتكى خلال زيارة النهار له، الغياب التام للجهات الوصية.

بالرغم من مسيرته الفنية الحافلة بأشهر القصائد الشعبية التي غناها فنانون كبار أمثال الراحلين أحمد وهبي وبلاوي الهواري إلى جانب هواري بن شنات.