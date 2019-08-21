والي وهران ينهي مهام مير بئر الجير لمتابعته قضائيا في ملف نهب العقار

قام اليوم والي وهران مولود شريفي عقب سلسلة من القرارات المتخذة مباشرة بعد عودته من عطلته السنوية.

أين قرر والي وهران اليوم الاربعاء بإنهاء مهام مير بئر الجير قرازيب وتعيين بدله ايت مرار لتسيير شؤون البلدية.

وقد جاء قرار التوقيف بسبب متابعة المير قضائيا في قضايا فساد متعلقة لنهب العقار التي استفحلت على مستوى بلدية بئرالجير.

دون الحديث عن سوء التسيير والذي كان محل شكاوى عديدة من قبل مواطنين لعجزه عن الدفع بعجلة التنمية بأكبر بلدية.

بعد تعيينه بمكان رئيس البلدية السابق الذي اديع الحبس بتهم استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة والتزويرواستعمال المزور.