والي وهران يهنئ رئيس المجلس الأعلى للشباب على نجاح المنتدى

هنأ والي ولاية وهران، السعيد سعيود، اليوم الأحد، رئيس المجلس الأعلى للشباب على نجاح الطبعة الثانية لمنتدى شباب الجزائر.

وحسب بيان لولاية وهران، استقبل الوالي، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي. الذي توجّه له بالشّكر والتقدير نظير كرم ضيافته، ومساهمته الكبيرة في انجاح الطبعة الثانية. لمنتدى شباب الجزائر الذي اختتمت فعالياتها أمس السبت، وعرفت مشاركة أزيد من 800 شاب وشابة من كامل ربوع الوطن.

حيث هنأ الوالي رئيس المجلس الأعلى للشباب على نجاح المنتدى ،وأشاد بجدية الشباب المشارك وتفانيهم في أداء مهامهم،وولائهم التام للوطن واستعدادهم للمشاركة في بناء الجزائر الجديدة.

من جهته، أكد حيداوي أن الوالي حرص شخصيا طيلة أيام المنتدى الذي احتضنته وهران على تسخير كافة الامكانيات ووضعها تحت تصرف الشباب المشارك في المنتدى.

يشار أن الاستقبال تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس ديوان الوالي، اعضاء المجلس الأعلى للشباب .