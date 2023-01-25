والي وهران يودع “إيتو” ويكرم رئيس الكاف بـ “البرنوس” الجزائري

ودع والي وهران، السعيد سعيود، رئيس الاتحادية الكامرونية لكرة القدم، صامويل ايتو، في المطار الدولي لوهران احمد بن بلة.

كما كان والي وهران بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، الامين العام للولاية،السادة اعضاء اللجنة الامنية والسادة النواب واعضاء البرلمان بغرفتيه. ونائب رئيس لجنة تنظيم الشان، مدير الشباب والرياضة والسلطات المحلية ،السيد

وقام أيضا سعيود، عشية الثلاثاء، باتريس موتسيبي رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم والاطارات المرافقة له من المطار الدولي لوهران. وأهدى والي وهران، موتسيبي، أحد الألبسة التقليدية المعروفة بها الجزائر “البرنوس”.

وحضر مراسم التوديع، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وأعضاء اللجنة الأمنية والسادة النواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه ،مدير الشباب والرياضة والسلطات المحلية.

وحضر مراسم التوديع، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وأعضاء اللجنة الأمنية والسادة النواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه ،مدير الشباب والرياضة والسلطات المحلية.

كما كان كل من سعيود، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم وجهيد زفزاف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مبارتي ختام دور المجموعات. التي جمعت بين المالي مع موريتانيا والكامرون مع النيجر بملعب ميلود هدفي بوهران. حيث حضر هذان اللقاءان كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية، وأعضاء اللجنة الأمنية والسادة النواب. وأعضاء البرلمان بغرفتيه، نائب رئيس الكاف، رئيس اللجنة المحلية لتنظيم الشان رفقة السلطات المحلية والأسرة الرياضية . والوالي وجميع الحضور تابعوا وشجعوا الفرق الأربعة على طول المبارتين رفقة المناصرين الوهرانيين ومناصرو المنتخبات. التي أجرت مبارياتها أمسية الثلاثاء. لتنتهي المبارتين في روح رياضية عارمة وحضور جماهيري رائع وتنظيم جيد، حيث عرفت تأهل كل من منتخب موريتانيا والنيجر للدوري القادم.