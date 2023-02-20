والي وهران يوضح بخصوص استقبال شريف الوزاني

فنّد والي وهران، سعيد سعيود، الإشاعات المتدوالة عبر بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بشأن استقباله لشريف الوزاني.

وأوضح بيان ولاية وهران، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن خبر اقتراح الوالي سعيود منصب إداري في فريق مولودية وهران غير صحيح.

وأضاف البيان، أن والي وهران، سعيد سعيود استقبل شريف الوزاني، على أساس أنه لاعب قدير ومدرب سابق لمولودية وهران.

وأوضح ذات البيان، أن الطرفين تبادلا أطراف الحديث حول مستقبل فريق مولودية وهران فقط، كون أن الوالي، يتابع كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالفريق.