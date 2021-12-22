والي وهران يُكرم بن عيادة ويُهنئ بوقرة وبونجاح هاتفيا

قام اليوم الأربعاء والي ولاية وهران السعيد سعيود بتكريم اللاعب الدولي الجزائري حسين بن عيادة الذي توج بمونديال العرب.

واستقبل والي ولاية وهران “بن عيادة” بحضور الأمين العام للولاية ورئيس ديوان الوالي ورئيس دائرة وهران ومدير الشباب والرياضة بمقر الولاية.

ابن مدينة وهران تُوج مؤخرا بكأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021 رفقة المنتخب الوطني.

والي ولاية وهران قام بتكريم اللاعب بميدالية من الذهب، نظيرا وعرفانا بما قدمه طيلة الدورة التي أفرحوا من خلالها الشعب الجزائري.

كما قام الوالي بإجراء مكالمة هاتفية بالفيديو مع الناخب الوطني مجيد بوقرة وكذا المهاجم بغداد بونجاح أين شكرهم وهنأهم بهذا التتويج المستحق.

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أكّد المدافع حسين بن عيادة تعلّقه الكبير بالألوان الوطنية في تصريح تاريخي له بعد مباراة المغرب التي شارك فيها أساسيا.

وشارك بن عيادة طيلة المباراة أمام المغرب. أين كان أحد مهندسي الفوز والتأهل مباشرة إلى النصف النهائي لمواجهة قطر.

وقال في تصريح له عقب المباراة “لا ننتظر أي منحة مالية مغرية، نلعب من اجل العلم الجزائري وفقط”.

وصنع بن عيادة الحدث في العاصمة القطرية الدوحة، بتصريحه، كما نال إعجاب الإعلامين و الفنيين الذين كانوا حاضرين في الرواق المخصص للصحافة.

كما ظهر ابن وهران موشّح بالعلم الفلسطيني بعد نهاية المباراة، وهي الحادثة التي صنعت الحدث هي الأخرى.

يذكر، أن الجامعة االمغرية حدّدت منحة مغرية للاعبين مقدرة بـ 30 ألف أورو، في حالة الفوز. لكن لم تتحقق بعد فشل زملاء بانون في الإطاحة بالنجوم الجزائرية.