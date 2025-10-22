والي بجاية يأمر بفتح تحقيق إثر إصابة 9 تلاميذ في انحراف حافلة للنقل المدرسي بخراطة

تنقل والي بجابة، كمال كربوش، مساء اليوم، إلى مستشفى خراطة للاطمئنان على الحالة الصحية لـ 9 تلاميذ أصيبوا إثر انحراف حافلة للنقل المدرسي في عفرة التابعة لبلدية خراطة.

وقام الوالي بزيارة للمؤسسة الاستشفائية بخراطة للاطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ المصابين، وظروف التكفل الطبي بهم.

وبعد اطمئنانه على التلاميذ المصابين، أمر والي بجاية بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بتفادي تكراره مستقبلاً.

وأصيب 9 أطفال مساء اليوم الأربعاء في حادث مرور وقع على مستوى منطقة عفرة التابعة لبلدية خراطة ولاية بجاية.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 16:07 إثر حادث إنحراف حافلة النقل المدرسي، في المكان المسمى متوسطة عفرة.

الحادث أسفر عن إصابة 9 أطفال بجروح خفيفة، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى خراطة.