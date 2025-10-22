والي غرداية يدشّن دار الصحافة .. مكسب إعلامي طال انتظاره

في أجواء احتفالية مميزة، شهدت ولاية غرداية افتتاح دار الصحافة بحضور والي الولاية، عبد الله أبي نوار، مرفوقا بالسلطات الأمنية والعسكرية والمدنية، إلى جانب الأسرة الإعلامية من مختلف المؤسسات المحلية والوطنية.

الحدث شكل لحظة تاريخية طال انتظارها من قبل الصحفيين والمراسلين الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا المكسب الجديد، الذي يجسد التفاتة نوعية نحو مهنة المتاعب ودعمًا حقيقيا لدور الإعلام في مرافقة مسار التنمية المحلية.

وقد لقيت المبادرة إشادة واسعة من الصحفيين، معتبرين أن إنجاز هذا الفضاء هو ثمرة حرص ومتابعة شخصية من والي الولاية، الذي أولى أهمية خاصة لتجسيد هذا المشروع بعد سنوات من الانتظار.

تضم دار الصحافة مرافق عصرية مهيّأة لاحتضان مختلف الأنشطة الإعلامية، منها قاعة للندوات، ومكاتب للصحفيين، وفضاءات للتبادل والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية.

وبافتتاح هذا الصرح، تؤكد ولاية غرداية مكانتها قطبًا إعلاميًا نشطًا، وتفتح صفحة جديدة في مسار التواصل بين السلطات والأسرة الإعلامية، عنوانها الاعتراف، الشراكة، والاحترافية.