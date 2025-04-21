والي مستغانم: القانون سيأخذ مجراه ضد كل من يتلاعب بقوت المواطنين وأرزاق الفلاحين

أصدرت مصالح ولاية مستغانم بياناً يخصوص تداول فيديو يظهر أشخاصا يدعُـون الفلاحين إلى تأجيل جني منـتـوج البطاطا الموجهة للاستهلاك بحجة انخـفـاض أسعـارهـا فـي السـوق ويحـرضون عـلـى العـنـف وخطاب الفـتـنـة.

وأوضحت مصالح الولاية في بيانها: “تداول روّاد الفضاء الأزرق فيديو على عدة منصات وصفحات، يظهر أشخاصا يدعون الفلاحين إلى تأجيل جني منتوج البطاطا الموجهة للاستهلاك. بحجة إنخفاض أسعارها في السوق في ظل وفرتها، ويحرّضون على العنف وخطاب الفتنة”.

وعلى إثر ذلك، أكد والي مستغانم، أحمد بودوح، أن الأشخاص المعنيين هم مجموعة من السماسرة والمضاربين الذين تأكدوا من وفرة منتوج البطاطا هذه السنة بمردود فاق 450 قنطاراً في الهكتار. بسبب جملة من التحفيزات التي أقرتها السلطات العمومية مركزيا ومحليا، ودعمتها الرحمة الإلهية التي أرسلت السماء مدرارا، فاضت بالخير والبركات.

وأضاف البيان “إن فلاحي الولاية قد أثبتوا وفاءهم لالتزامهم بالإنتاج كمّاً ونوعاً، والانخراط في مسعى رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي وما وفّره من أدوات قانونية ووسائل مادية ومالية وتحفيزات”.

وفي الختام، أكد الوالي أن القانون سيأخذ مجراه بكل صراحة وحزم ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وأرزاق الفلاحين الميامين الذين يكدون، ليل نهار، لأجل توفير المنتوج بالكمية والنوعية اللازمتين.

وكذا عزم السلطات العمومية على مواصلة دعم الفلاحين ومحاربة المضاربين بكل صراحة وحزم.