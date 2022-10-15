والي ولاية الاغواط يعقد جلسة صلح رفقة مدير المدرسة الابتدائية بعد حادثة الزيارة الأخيرة لبلدية أفلو

على إثر الزخم الإعلامي الذي تزامن مع زيارة العمل والتفقد التي قادت والي الولاية، فضيل ضويفي، إلى بلدية أفلو يوم الخميس 13 أكتوبر 2022. لاسيما أثناء تفقده “لمدرسة الشهيد عماري بهلول”، الكائنة بالتجمع السكاني “عين وامري”، وما صاحبها من تأويلات وأحكام مسبقة.

تم مساء اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، استقبال مدير المؤسسة المذكورة، حاكمي خليل بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، السادة رئيس وأعضاء المكتب الولائي لنقابة مديري المدارس الابتدائية.

في هذا الصدد، تمّ التطرق إلى طريقة العمل المعتمدة والأهداف المبتغاة من الزيارات التفقدية للمؤسسات التربوية. والتي يسعى الوالي من خلالها رفقة السلطات المحلية إلى تشخيص مكامن الضعف، وحصر كافة النقائص. بغية معالجتها وتوفير الجو الملائم للأسرة التربوية وأبنائنا التلاميذ، بمساهمة كافة المتدخلين، إدارة ومنتخبين. نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، كلّ حسب اختصاصه، قصد إنجاح الموسم الدراسي وتحقيق نتائج جيّدة بالامتحانات الرسمية. معبّرا عن تقديره واحترامه الخالصين لكافة أعضاء الأسرة التربوية، ومرافقته للقطاع من أجل الارتقاء به إلى مستوى التطلّعات، بعيدا عن كل مزايدة أو تهويل.