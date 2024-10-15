قناة النهار والي ولاية النعامة: شهدنا اليوم حوادث مؤسفة راح ضحيتها 13 شخصا و25 جريحا بقلم الجزائر نشر في 15 أكتوبر 2024 - 21:12 algeria شارك غرِّد أرسل 143 0 رابط دائم : https://nhar.tv/s9Hi1 الجزائر اقرأ أيضا تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر كمال مهوي: إبراهيم مازة لاعب ممتاز ولازم يكون أساسي رغم صغر سنه وما نخليهش عامين كيما بن ناصر" قناة النهار 12 أكتوبر طالع هابط : حي لمجامعية بالشلف يغرق في مياه الصرف الصحي وغياب تام للمسؤولين قناة النهار 01 أكتوبر تلمسان.. عاصمة الولاية تغرق بالقمامة قناة النهار 14 أكتوبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر 39 درجة مرتقبة يومي الأحد والإثنين بوسط وغرب البلاد قناة النهار 12 أكتوبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر الشيف شهرزاد: "بابا تربى في الميتم و داتوا الموت بكري" قناة النهار 13 أكتوبر الشيخ النوي: مفرغة عمومية على الطريق العام في قالمة قناة النهار 15 أكتوبر طالع هابط : ثانوية بسكيكدة لم تسلم لحد الأن بسبب تقصير السلطات والأولياء مستاؤون قناة النهار 29 سبتمبر