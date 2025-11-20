والي الأغواط يعقد لقاءً مع فعاليات المجتمع المدني ويستمع لانشغالاتهم

في إطار مواصلة جهود تعزيز التواصل وترسيخ ثقافة العمل التشاركي بين السلطات المحلية ومختلف الفاعلين في الساحة الجمعوية، عقد والي ولاية الأغواط، محمد بن مالك، لقاءً واسعاً مع فعاليات المجتمع المدني وممثلي الحركة الجمعوية، بحضور رؤساء الدوائر وممثلي مختلف بلديات الولاية.

وقد خصّص هذا اللقاء للاستماع إلى انشغالات المواطنين المطروحة عبر هذه الهيئات، والاطلاع على الاقتراحات الرامية إلى تحسين ظروف التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، شدّد الوالي على ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة. مؤكداً أن مصالح الولاية ملتزمة بتسريع وتيرة معالجة الملفات المطروحة. مع توجيهه تعليمات صارمة للمصالح المعنية بضرورة التدخل السريع والتكفل الفعلي بالمطالب الملحة في أقرب الآجال.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي الهادفة إلى تفعيل الفعل التشاركي بين مختلف المتدخلين في الشأن المحلي. بما يسمح بتبادل الآراء حول الملفات التنموية المطروحة، والإسهام في إثراء المقاربة المحلية لإعداد ومتابعة البرامج التنموية. كما يؤكد هذا التوجه حرص سلطات الولاية على تحقيق الأهداف المسطرة ضمن المخطط التنموي، من خلال إشراك المجتمع المدني باعتباره شريكاً أساسياً في صياغة الرؤى التنموية ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد الوالي أن أبواب الإدارة ستظل مفتوحة أمام كل المبادرات الجادة، داعياً الجمعيات إلى لعب دورها الحقيقي في مرافقة الجهود التنموية ورفع انشغالات المواطنين بموضوعية ومسؤولية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تستجيب لتطلعات السكان.

وينتظر أن تسهم مخرجات هذا اللقاء في دفع ديناميكية التنمية المحلية، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، ووضع آليات أكثر نجاعة لمتابعة المشاريع، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الإطار المعيشي لسكان ولاية الأغواط.