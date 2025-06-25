والي بجاية يستقبل مسيّر مكتب الدراسات المكلف بمشروع تيليفيريك

استقبل والي بجاية، كمال الدين كربوش، اليوم الأربعاء، مسير مكتب الدراسات “دار TOTAL Solutions”، أحد أعضاء المجمع المكلف بإعداد الدراسة الخاصة بمشروع تيليفيريك بحضور مدير النقل بالولاية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة مشروع إنجاز دراسة أنظمة النقل بالكوابل على مستوى مدينة بجاية.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى مختلف الجوانب التقنية والعملية المتعلقة بانطلاق أشغال الدراسة.

وأكد ممثل مكتب الدراسات استعداد مكتب الدراسات للشروع الفعلي في إنجاز الدراسة في أقرب الآجال.

ويعَدُّ هذا المشروع من بين المشاريع الكبرى التي تندرج ضمن استراتيجية تطوير النقل الحضري بولاية بجاية. بهدف تحسين حركة تنقل المواطنين وفك الخناق عن وسط المدينة.

من جهته، أكد الوالي حرصه على توفير كل الظروف المناسبة لضمان السير الحسن لهذا المشروع من مرحلته الأولى إلى غاية تجسيده الميداني.

وستسمح هذه الوسيلة العصرية للنقل، والتي تعَدُّ خطوة أولى من بين آفاق الولاية والبرنامج التنموي المسجل لفائدتها في اطار تطوير وسائل النقل.