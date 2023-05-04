والي تيبازة يزورة الفنان القدير حمزة فغولي المعروف فنيا بـ “ماما مسعودة” للإطمئنان على حالته الصحية

قام والي ولاية تيبازة اليوم بزيارة للفنان القدير حمزة فغولي المعروف فنيا بـ “ماما مسعودة” للإطمئنان على حالته الصحية.

ونشرت ولاية تيبازة عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك والي الولاية أبو بكر الصّديق بوستة يطمئن على الحالة الصحية للفنان و الممثل حمزة فغولي “ماما مسعودة”. وذلك بعد إجرائه لعملية جراحية على مستوى الرأس بمستشفى جراحة الأعصاب بشرشال.

وكان

وأجرى الفنان القدير حمزة فغولي المعروف باسم “ماما مسعودة” عملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس بمستشفى جراحة الأعصاب في شرشال.

ولدى الممثل القدير حمزة فيغولي المنحدر من ولاية تيارت والبالغ من العمر 84 سنة وهو متزوج و أب لثمانية أبناء رصيد ثري في التمثيل المسرحي و السينمائي. أشهرها “حديدوان” و “الطاكسي المخفي” و “شرف القبيلة” و “كيد الزمان”. و “رايح جاي” إلى غيرها من الأعمال الفنية الأخرى.