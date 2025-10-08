والي تيزي وزو يعقد اجتماعًا تنسيقيًا تحضيرا لمباراة الخُضر ضد أوغندا

عقد والي ولاية تيزوي وزو، أبو بكر الصديق بوستة، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا، للتحضير لمباراة المنتخب الوزطني ضد اوغندا، المقررة بملعب حسين آيت أحمد.

وترأس الوالي، بوستة، هذا الاجتماع، الذي تم بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، مدراء الهيئة التنفيذية، رئيس دائرة تيزي وزو، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، والمصالح الولائية.

وتم خلال هذا الاجتماع، عرض التدابير والاجراءات الواجب اتخاذها لضمان التحضير الجيد لهذه المباراة الدولية الهامة، الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما أسدى والي ولاية تيزي وزو، أبو بكر بوستة، تعليمات بتسخير كافة الامكانيات اللازمة لانجاح هذا الموعد الرياضي، المتوقع فيه توافد عدد مميز من أنصار الخضر، من كل أنحاء الوطن.