والي تيزي وزو يغلق فضاءات التسلية والترفيه والشواطئ عبر إقليم الولاية

نظرا لاستفحال وباء كورونا فيروس الذس تشهده مؤخرا ولاية تيزي وزو، اتخذ اليوم ، الوالي محمود جامع. العديد من القرارات التي تدخل في ظل التدابير الوقائية من انتشار هذا الوباء ومكافحته. وحفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم حيث أصدر العديد من القرارات التي تبقى مجملها سارية المفعول لمدة عشرة أيام. ابتداء من يوم الاثنين 26 جويلية.

حيث شملت منها قطاع النقل اين قرر تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين والنقل بالسكك الحديدية خلال أيام العطلة الأسبوعية لمدة عشرة(10) أيام. كما تقرر غلق جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية عبر اقليم الولاية. والتي يتعلق الأمر في المرحلة الأولى بأسواق بيع السيارات المستعملة، القاعات الرياضية والمتعددة الرياضات ودور الشباب والمراكز الثقافية .

كما حددت نشاطات المقاهي و المطاعم و محلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات على البيع المحمول فقط وهذا ايضا لمدة عشرة أيام . كما اصدر والي تيزي وزو أيضا قرار منع بصفة مؤقتة تنظيم التظاهرات والندوات والحفلات الفنية والتجمعات الثقافية. بالإضافة إلى غلق فضاءات التسلية و الترفيه والاستراحة و أماكن التنزه و الشواطىء .