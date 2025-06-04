والي عنابة يلغي رخصة البناء لترقية عقارية خاصة لهذا السبب

قرر والي ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، تجميد رخصة البناء الممنوحة لفائدة ترقية عقارية خاصة.

وجاء هذا القرار إثر تسبب أشغال قامت بها الترقية العقارية “برابري إيمو ” في انهيار للطريق العمومي بواد القبة.

بالإضافة إلى عدم التزام الترقية العقارية بإعادة الاعتبار للطريق الذي انهار.

وقرر الوالي تجميد رخصه البناء، مع إلزام المعني بإعاده الطريق إلى حالها الأصلية قبل تاريخ 20 جوان 2025.

مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء قرار رخصة البناء المُسلّمة من قبل بلدية عنابة.