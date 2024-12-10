والي مستغانم يقدم واجب العزاء لعائلة الفنان عبد القادر الخالدي

تنقل والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، مساء اليوم الثلاثاء، بمعية إدريس عباسة رئيس المجلس الشعبي الولائي، لتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة المغفور له بإذن الله، الفنان عبد القادر الخالدي.

ويعدّ الفنان أحد أعمدة الفن والأغنية البدوية بمستغانم، و صاحب مسيرة فنية ثرية في الطابع الفني الأصيل والبدوي.

وأنتج العديد من الأشرطة التي عالجت قضايا اجتماعية ولامست بخامته الصوتية المتميزة تراث الجزائر ومستغانم خاصة.

توفي أمس الاثنين عن عمره ناهز 67 سنة، ووري الثرى اليوم بمسقط رأسه.