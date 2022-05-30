والي معسكر يطلق حملة واسعة للقضاء على التسربات المائية بالمدينة

05 وحدات من غرب البلاد تشارك في العملية

احصت مؤسسة الجزائرية للمياه بمعسكر، نحو 326 تسرب مائي عبر احياء المدينة و في هذا الإطار فقد اعطى والي الولاية اشارة انطلاق حملة واسعة للقضاء على هاته التسربات المائية من قبل اعوان الجزائرية للمياه لوحدة معسكر مدعومين بـ 05 فرق تقنية بعتادها ممثلين لـ 5 وحدات للجزائرية للمياه بالغرب الجزائري.

وهذا تزامنا مع الحملة الوطنية لإقتصاد الماء التي اطلقتها المديرية العامة، كما كلفت مقاولة خاصة لاعادة الارضية الى حالتها الاصلية و كانت وحدة معسكر، قد اصلحت من اجمالي الستربات المائية، 103 نقطة منها 74 تسرب بالاتصالات الفردية و 30 تسرب على مستوى شبكات التوزيع فيما ستشارك الفرق التقنية الولايات المجاورة في عملية إصلاح 223 تسرب مائي، منها 132 تسرب بالاتصالات الفردية و91 تسرب بشبكات التوزيع.

وحسب مدير الوحدة سلطاني محمد، فقد تم تسطير بنامج الحملة، اين تم تقسيم خريطة التسربات لمدينة معسكر، الى ثلاثة مناطق، المنطقة الاولى مخصصة لأحياء “بابا علي، قاضي مراح، شارع بوقفة، سيدي سعيد مدبر، تتكفل باصلاحها فرق وحدات معسكر، تيارت وسعيدة، بينما المنطقة الثانية مخصصة لأحياء المنطقة الثامنة والثانية عشر، فستتكفل بها فرقة وحدتي تسمسيلت ومعسكر في حين المنطقة الثالثة، تشمل احياء المحطة، وسط المدينة، الصوناكوم، العين البيضاء، صايص ،حي الامال و936 ،خصيبية والقرية الفلاحية، ستشرف على اصلاح النقاط فرق وحدات مستغانم ومعسكر وتكون المتابعة الشخصية لمدير الوحدة. وقد امر والي الولاية، مدير الموارد المائية بتنظيم حملة واسعة لاصلاح التسربات المائية عبر باقي بلديات الولاية باشراك المقاولات التابعة لقطاع الموارد المائية.