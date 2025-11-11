والي وهران يتفقد توسعة مصنع فيات بطافراوي ويطلع على الطراز الجديد “غراندي باندا” المُصنّع محليًّا

قام إبراهيم أوشان، والي ولاية وهران، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025،بزيارة مصنع فيات الجزائر، بطافراوي.

وجرى ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مجمع ستيلانتيس الجزائر، مدير الصناعة، مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية، مديرة الري، مدير الطاقة، مدير مؤسسة سونلغاز، رئيس دائرة وادي تليلات، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية طافراوي.

وحسب بيانٍ لمصالح الولاية، فقد عاين الوالي توسعة مصنع فيات ووحدات التلحيم والطلاء، والتي ستساهم في زيادة القدرة الإنتاجية ونسبة الإدماج المحلي للمصنع.

كما اطلع على الطراز الجديد لسيارة فيات، “غراندي باندا”، المصنّعة محليا، والتي ستركّب وفق نظام CKD. في نفس خطوط إنتاج بنسبة إدماج محلي تصل إلى 20 بالمائة، على أن ترفع هذه النسبة إلى أكثر من 30 بالمائة في غضون سنة 2026.