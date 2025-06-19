والي وهران في زيارة تحفيزية لسيدات “الخُضر”

قام والي وهران، سمير شيباني، اليوم الخميس، بزيارة المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، بمقر تربصه الجاري بوهران.

وتنقل والي وهران، سمير شيباني، إلى مركب ميلود هدفي، حيث تجري سيدات الخُضر تربصهن الحالي.

والتقى والي الولاية، بالطاقم الفني لمنتخب السيدات، ولاعبات الخُضر، ليطمئن على ظروف سير هذا التربص.

كما حرص والي وهران، سمير شيبان، على تحفيز العناصر الوطنية، وإبداء دعمه لهن، قبل أخذه صورة تذكارية جماعية مع سيدات المنتخب الوطني.