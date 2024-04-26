والي وهران يزور التلميذة “بن دادة نهاد” بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب

قام السعيد سعيود والي ولاية وهران اليوم بزيارة التلميذة “بن دادة نهاد” بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب. والتي أصيبت جراء انهيار سقف قسم إبتدائية الشهيد سايح رحو ببلدية بوتليليس في وهران.

وأوضح بيان مصالح ولاية وهران أن الزيارة جاءت في اطار متابعته الشخصية لتطور الحالة الصحية للتلميذة وطمأن عائلة التلميذة.

وخضعت التلميذة لعملية جراحية على مستوى الرأس من قبل طاقم جراحي جد متخصص.

وأضاف البيان ان الطبيب المعالج أكد للوالي أن حالتها الصحية في تحسّن مستمر.

وفي ذات الزيارة شكر الوالي سعيود الفريق الطبي الذي تجنّد من أجل التكفل الصحي بالمصابين في هذا الحادث.