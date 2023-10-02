وامبا يسجل ثلاثية ويقود شباب بلوزداد لدور مجموعات رابطة الأبطال

حقق فريق شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، الفوز في المباراة التي جمعته بالضيف بو رانجرز، ليضمن تأهله رسميا لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأنهى الشباب، الشوط الاول من مباراة العودة للدور التمهيدي الثاني، متأخرا في النتيجة، بهدف دون رد، لصالح فريق بو رانجرز.

وفي الشوط الثاني، تألق المهاجم ليونيل وامبا، بتعديله النتيجة للشباب، من ضربة جزاء، قبل أن يعود هذا الأخير في الدقيقة الـ79 لتسجيل الهدف الثاني.

وواصل مهاجم لشباب بلوزاد، وامبا تألقه إلى غاية الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي، أين تمكن من إضافة الهدف الثالث له، ولفريقه في هذه المباراة، مانحا بذلك الفوز والتأهل لشباب بلوزداد