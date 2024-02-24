“وان تو ثري فيفا لالجيري” تزلزل الملاعب المغربية

أحدثت عبارة “وان تو ثري فيفا لالجيري” زلزالا في الوسط المغربي، بعدما تم ترديدها بملعب “سانية الرمال” بتطوان، بمناسبة لقاء اتحاد طنجة وواتحاد تواركة يوم الخميس الماضي.

واحتفل مسؤولو نادي اتحاد طنجة. بالفوز المحقق بثنائية لهدف، بعبارة “عاشت الجزائر” و “وان تو ثري فيفا لالجيري”، إشادة بالأداء المميز الذي قدمه الحارس الدولي الجزائري غايا مرباح، في ذات اللقاء.

وهي الخرجة التي صنعت جدلا واسعا، وجعلت الصحافة المغربية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، يفتحون النار على إدارة ومسؤولي نادي اتحاد طنجة.

الأمر الذي دفع بإدارة نادي اتحاد طنجة، لإصدار بيان رسمي. ترفض من خلاله التشكيك في وطنية مكوناته. عقب انتشار مقطع فيديو يظهر الرئيس إلى جانب عدد من المنخرطين وهم يرددون شعار “عاشت الجزائر”.

وأوضح ذات المصدر، بأنه يتابع بكثير من الاستغراب والاندهاش تواتر بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزامن ومنسق. حاولت فيها “بطريقة خسيسة” تحميل هاته الهتافات بعدا سياسيا. وإظهار مسؤولي الفريق وكأنهم ضد المصالح العليا للمغرب.

كما استنكر اتحاد طنجة. بشدة ما وصفه بـالأسلوب الدنيئ. وقال إن الغرض منه هو التشويش على النتائج الإيجابية التي بات يحققها الفريق في الآونة الأخيرة.

معتبرا أن أي محاولة للتشكيك في ولاء ووفاء مكونات الفريق. لثوابت الأمة ومصالحها العليا سيكون مالها الفشل الذريع.

كما أكد في الأخير، لجوءه إلى القضاء في مواجهة كل الأطراف والجهات التي تقف وراء هاته “الحملة الوضيعة” وترويج الإشاعات في حق الفريق.



