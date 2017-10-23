“وان تو ثري فيفا لالجيري” تصنع الحدث في حفل the best للفيفا

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“وان تو ثري فيفا لالجيري” تصنع الحدث في حفل the best للفيفا
بقلم سميرة.ل

سجلت الجزائر حضورها القوي في حفل توزيع الجوائز الخاص بالفيفا سهرة اليوم الإثنين، رغم عدم ترشيح أي لاعب جزائري للفوز بإحدى جوائز “الفيفا”

ولم يفوت أحد الجزائريين الذي كان حاضرا في الحفل الذي أقيم بلندن العاصمة الإنجليزية، الفرصة ليترك بصمته على هذا الحفل

حيث صرخ بأعلى صوته “وان تو ثري فيفا لالجيري” التي دوت أرجاء القاعة وهذا أثناء صعود المدرب زين الدين زيدان بعد حصوله على لقب أفضل مدرب في العالم لسنة 2017

وفي المقابل رد زيدان بإبتسامة عريضة عند سماعة ذلك، ولكنه لم يذكر اسم الجزائر أثناء إلقاءه الكلمة

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