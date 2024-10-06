وباءي الدفتيريا والملاريا.. أوامر رئاسية بمعالجة كل الحالات مهما كانت جنسيتها

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمتابعة حثيثة للوضعية الصحية المتعلقة بوباء الدفتيريا والملاريا بأقصى الجنوب التي لا تزال تسجل حالات وبائية.

ويأتي هذا خلال ويأتي هذا خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أين أكد الرئيس تبون ضرورة الحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التحري في هوياتها.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس بمواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية، التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة.