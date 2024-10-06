وباء الدفتيريا والملاريا.. أوامر رئاسية بمعالجة كل الحالات مهما كانت جنسيتها

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمتابعة حثيثة للوضعية الصحية المتعلقة بوباء الدفتيريا والملاريا بأقصى الجنوب التي لا تزال تسجل حالات وبائية.

ويأتي هذا خلال ويأتي هذا خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أين أكد الرئيس تبون ضرورة الحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسيتها وفقا للبروتوكول المعمول الصحي به مع التحري حول هوياتها مواصلة لتنفيذ مختلف البرتوكولات الصحية للنتائج الايجابية التي ترتبت تدخل السلطات العمومية.