وباء الملاريا وقانون المالية.. رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس الیوم السيد عبد المجید تبون رئیس الجمھوریة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزیر الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع مشروع قانون المالیة لسنة 2025 وعروضا منھا الوضعیة الصحیة المتعلقة بوباء الدفتیریا والملاریا بالمناطق الحدودیة في الجنوب. مدى تقدم المشاریع المنجمیة المھیكِلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة. بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحیاة الیومیة للمواطن.