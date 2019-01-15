وباء المواشي لن يؤثر على أضاحي العيد لهذا العام

أكد نائب رئيس الفيديرالية الوطنية للمربين، بلقاسم مزروعة، أمس الاثنين، أن وباء المواشي لن يؤثر بشكل كبير على أضاحي العيد لهذا العام .

وأضاف مزروعة أن الحمى القلاعية لم تصب عدد كبير من رؤوس الأغنام، ووباء طاعون صغار المجترات لا يمس إلا الخرفان الصغيرة.

هذه الأخيرة لن تتجاوز السنة حتى عيد الأضحى المقبل، وبالتالي لا يمكن تسويقها كأضاحي العيد.

وشدد مزروعة على ضرورة توفير اللقاحات المضادة لهذه الأوبئة، والتوعية في وسط المربين للحد من انتشارها.

يذكر أنه تم تسجيل انتشار وباء طاعون صغار المجترات والحمى القلاعية، في 15 ولاية في الوطن.

مما تسبب في نفوق العشرات من رؤوس الأغنام، تكبد على إثرها المربين خسائر معتبرة.

وبدورها وعدت السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بتوفير اللقاحات قريبا وتعويض المربين المتضررين.