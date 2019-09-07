وباء بوحمرون يضرب في تبسة وإصابة 12 تلميذا في الشريعة

أُعلن اليوم، عن إصابة 12 طفلا يقطنون بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الشريعة بإقليم ولاية تبسة، بوباء “بوحمرون”.

وحسب مصادر محلية، فإن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، ويقيمون كلهم بحي “مخلوف” الشعبي.

وتفيد المعطيات الأولية بأن عددا معتبرا من أولياء الأطفال المصابين تجاهلوا خطورة المرض، وقاموا بعلاج أبنائهم على الطريقة التقليدية.

وفيما فضل أغلبية الأولياء عدم اللجوء لعلاج أبنائهم بالمستشفى العمومي، لم يستقبل المستشفى سوى حالة إصابة واحدة.

وتسود مخاوف من إمكانية انتشار المرض وانتقال العدوى بين التلاميذ وتصبح الحصيلة كارثية.

وطالب عدد من الأولياء بعزل التلاميذ المصابين كإجراء تحفظي بانتظار تطويق بؤرة المرض وتفادي انتشاره بالمؤسسات التربوية.