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وباء “شاغاس” يصيب 300 ألف أميركي وتحذيرات من إنتشاره  

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وباء “شاغاس” يصيب 300 ألف أميركي وتحذيرات من إنتشاره  
بقلم مصطفى.ق

حذر أطباء أمركيون من مرض طفيلي خطير، بدأ الانتشار في كافة أنحاء البلاد ويتسبب في سكتات دماغية.

ويعرف المرض باسم “شاغاس” وينتقل عن طريق حشرة تسمى “حشرة التقبيل”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبدأ المرض انتشاره في أميركا الوسطى والجنوبية، لكنه بدأ بالدخول للولايات المتحدة مؤخرا حيث أصاب أكثر من 300 ألف شخص.

وقالت جمعية القلب الأميركية، في بيان صدر عنها، أنه إذا لم يتمكن الأطباء من تشخيص داء الـ”شاغاس” ومعالجته.

فإنه قد ينتشر بشكل مدمر في كل أنحاء البلاد.

و”شاغاس” مرض طفيلي، يعيش في أمعاء الحشرات قبل انتقاله للبشر، وينتشر في المناطق المدارية الإستوائية.

وتشمل أعراض المرض، الحمى والصداع والطفح الجلدي والتورم بالقرب من مكان الاصابة.


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