“وباء كورونا made in usa”!

فجّر مسؤولون روس، أول أمس، مفاجأة صاعقة للعالم، عندما كشفوا بأن عددا من المخابر السرية في أوكرانيا التي كانت تموّلها الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج أسلحة بيولوجية، كانت تعمل على إنتاج ونشر فيروس “كورونا”.

وفي هذا الإطار، كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء “إيغور كوناشينكوف”، في ندوة صحافية، يوم أول أمس الخميس، بأن الهدف من الأبحاث البيولوجية التي كانت تموّلها واشنطن في أوكرانيا، كان إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتّاكة.

وقال “كوناشينكوف”، إن قوات بلاده تحصلت على وثائق تكشف بأن “الولايات المتحدة عملت على مشروع في الأراضي الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى”.

“واشنطن خطّطت للانتقال مستقبلا إلى نقل حمى الخنازير الإفريقية والجمرة الخبيثة”!

وحسب الوثائق التي تحدث عنها المسؤول العسكري الروسي، فإن الجانب الأمريكي خطّط للعمل على نقل مسببات الأمراض بواسطة الطيور والخفافيش والزواحف في أوكرانيا في عام 2022، مع الانتقال مستقبلا لدراسة إمكانية نقل “حمى الخنازير” الإفريقية و”الجمرة الخبيثة”.

وتابع “كوناشينكوف”: “كان الهدف من هذه الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاغون في أوكرانيا، إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة”.

وأعلن المتحدث، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية في أوكرانيا، مضيفا “تواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدّمها العاملون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية”.

كما قال “كوناشينكوف”، إن المختبرات التي أنشأتها ومولتها الولايات المتحدة في أوكرانيا، كانت تقوم بتجارب على فيروس “كورونا” لدى الخفافيش، موضحا أن “المختبرات البيولوجية التي تم إنشاؤها وتمويلها، أجرت تجارب على عيّنات من فيروس كورونا لدى الخفافيش”.

وفي نفس الموضوع، تحدث قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، “الفريق إيغور كيريلوف”، أول أمس، وقال إن هناك معامل أمريكية وأوكرانية وجورجية تنفذ مشروعا بالقرب من الحدود الروسية، تعدُّ فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن اللواء “كيريلوف” قوله خلال ندوة صحافية، أن “البنتاغون مهتم أيضا بنواقل الحشرات التي يمكن أن تنشر الأمراض المعدية الخطيرة”.

وأضاف المصدر، أن “تحليل المواد المستلمة، كشف أن أكثر من 140 حاوية فيها طفيليات خارجية للخفافيش والبراغيث والقراد، تم نقلها من المختبر البيولوجي في خاركوف إلى الخارج”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت أنه تم القبض على عدد من الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من مختبرات بيولوجية في أوكرانيا في منطقتي “إيفانوفو” و”فورونيج” بروسيا.

وحسب وثائق نشرتها وزارة الدفاع الروسية، فقد تم في 15 ماي 2019، رصد طير بط كبير. وتم قتله بالرصاص في 16 أفريل 2021، في قرية “ماكاروفكا” بمنطقة “لوكسك”، مقاطعة “إيفانوفو” الروسية.

وبتاريخ 7 فيفري 2020، رُصد طير بط آخر، وتم قتله بالرصاص في 2 أفريل 2021 في منطقة “بوتورلينوفسكي” بمقاطعة “فورونيج”.

وعلى الجهة المقابلة، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية التهوين من الاتهامات الروسية، وراحت تحاول الزعم بأن المخابر الأمريكية في أوكرانيا كان الهدف منها دفاعي وليس هجوميا.

وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، “أفريل هاينز”، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن أوكرانيا تشغّل أكثر من 10 مختبرات بيولوجية مرتبطة بمشروعات دفاعية وصحية. مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية، قدمت إلى “كييف” مساعدات في مجال السلامة البيولوجية.

وأضافت المسؤولة الأمريكية: “أعتقد أن الحكومة الأمريكية تساعد، أو على الأقل قدمت مساعدة في الماضي فيما يتعلق بالسلامة البيولوجية، وهو ما نفعله مع دول عدة حول العالم”.

ورغم محاولات الإنكار الأمريكية تلك، غير أن روسيا نجحت في إيصال تفاصيل الفضيحة إلى أروقة مجلس الأمن، حيث تم عقد جلسة حول الملف.

وكشف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، “فاسيلي بينيزيا”. أن بلاده تحصلت على أدلة دامغة لوجود شبكة من 30 مركزا بيولوجيا بتمويل أمريكي في أوكرانيا، نشّطت في ابتكار أسلحة بيولوجية.

وقال الدبلوماسي الروسي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي “أجريت اختبارات بيولوجية في أوكرانيا باستخدام الطيور المهاجرة. وذلك بهدف نقل الأمراض للبشر.. المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا بتمويل من واشنطن”.

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