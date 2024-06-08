وباء مُحتمل.. دراسة شاملة للقاحات إنفلونزا الطيور

تبحث دراسة جديدة في اللقاحات الجاري العمل عليها ضد فيروس أنفلونزا الطيور، لحمايتنا إذا وقعت جائحة جديدة في أي وقت.

وحذر خبراء الصحة من تكيّف فيروس إنفلونزا الطيور للانتشار من إنسان إلى آخر. خاصة بعد ظهور التقارير الأولى عن انتقاله من الحيوان إلى الإنسان في الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء إلى وجود عدة مئات الآلاف من الجرعات المخزنة، الباقية من التجارب السابقة.

ومع ذلك، هناك تساؤلات حول مدى فعاليتها ضد أحدث سلالات إنفلونزا الطيور، ومدى سرعة زيادة جهود الإنتاج.

وحلل عالما الفيروسات فلافيو فاكسن ودانيال بيريز، من جامعة جورجيا، الجهود الحالية للاستعداد لوباء بشري يشمل السلالات الحالية لإنفلونزا الطيور.

وقال فاكسن: “إن هذا التعمق في مشهد اللقاحات ضد إنفلونزا الطيور. يُظهر أن التطعيم يظل وسيلة الدفاع الأساسية ضد انتشار هذه الفيروسات”.

وجاء في الدراسة: “إن استكشاف واستخدام مجموعة متنوعة من أسس اللقاحات. أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة وتخفيف خطر إنفلونزا الطيور”.

ودرس فريق البحث اللقاحات التي تم تطويرها باستخدام نسخ ميتة من الفيروس.

وأظهرت الاختبارات، بما في ذلك دراسة أجريت على الفئران المصابة بفيروس H5N1، أنها توفر مستويات عالية من الحماية.

وبحث الفريق في أنواع أحدث من تكنولوجيا اللقاحات، بما في ذلك لقاحات الجسيمات الشبيهة بالفيروسات (VLP).

وقال الباحثون إن أبحاث اللقاح التي أجريت حتى الآن مشجعة. ولكن نشر هذه اللقاحات، إذا لزم الأمر، سيتطلب التعاون عبر العديد من البلدان والوكالات المختلفة.