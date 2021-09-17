وبعد أن بلغت من العمر عتيّا أمي تريد الزواج مرة ثانية

بادئ ذي بدئ دعيني سيدتي أشكرك على جميل الترحيب الذي لقيته منك ، هذا التّرحيب هو الذي أدخل على قلبي السكينة والراحة حتى أسترسل في ذكر ما أراه اليوم معضلة حياتي، فقلبي سيدتي خاب ظنّه في أمّي، تلك السّيدة التي وهبتني الحياة وأمنت بي وجعلت مني رجلا،إلّا أنني أجدها اليوم تتصرّف بأنانيّة ونوع من اللامبالاة الذي لم أعهده منها قط

قد تستغربين سيدتي لأمر أمي التي كنت و إلى غاية كتابة هذه السطور أكنّ لها كبير الإحترام والتبجيل، سخرت حياتها في سبيل تربيتي و جعلي في أحسن المراتب. فقد توفي والدي تاركا إياي و أنا بأمسّ الحاجة إلى حنانه و عطفه، فكانت أمّي المنبع الذي لا ينضب من العاطفة الجياشة والحسّ المرهف فعملت و إجتهدت و كدّت في سبيل أن أكون رجلا اليوم، و قد حقّقت لها مرادها

المشكلة في الوقت الراهن أن والدتي و قبل إحالتها للتقاعد أخبرتني بأن هناك من زملائها رجلا يتودّد لها و يمطرها دائما بعبارات الإطراء و الإعجاب، وقد أخبرتني يومها بأنّها لا زالت في كامل عنفوانها و جمالها، والدليل أنها ما زالت تحظى بإعجاب من حولها، إلا أنني لم أعر الأمر أهمية

لكنّ الأمر خرج عن حدود المعقول مؤخّرا حيث أن والدتي صارحتني بأنها لم تكن لتمزح معي يومها، وانها قررت بعد أن ضمنت مستقبلي أن تلتفت إلى حياتها هي أيضاـ حيث أنها تريد جديا الارتباط بذات الشخص و بأنها لا ترى عيبا في ذلك

أنا لا أريد أن أحيا و قد بلغت العقد الثالث من العمر تحت جلباب زوج أب الله أعلم كيف سيكون تعامله مع والدتي التي تجرّأت و أخبرتني بأنها بحاجة إلى رجل، فهل أقبل ما تريده واستسلم للأمر الواقع؟أم انّه علي الرفض و الانتفاض؟