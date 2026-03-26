وتيرة إنجاز للمستشفى الجزائري–القطري–الألماني متسارعة

قام المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى مشروع المستشفى الجزائري-القطري–الألماني. الجاري إنجازه بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة. من طرف شركة “SPA ALGERIAN QATARI HEALTHCARE SERVICES COMPANY”. وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمدى تجسيد المشاريع الاستثمارية.

ووفق ما أفاد به بيان للوكالة، اليوم الخميس، فإن هذا “المشروع يُعد من بين أبرز المشاريع الصحية الإستراتيجية قيد الإنجاز في الجزائر، بطاقة استيعاب تصل إلى 300 سرير، ويضم منشآت طبية متكاملة تشمل قاعات عمليات عصرية، ووحدات للعلاج المكثف، ومراكز متطورة للتصوير الطبي، ومخابر حديثة، إضافة إلى أقسام متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات”.

كما يشكل هذا المشروع ثمرة لرغبة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إنجاز مستشفى مصمم وفق معايير دولية من حيث الهندسة والتسيير. وذلك من أجل التكفل بالحالات المرضية المستعصية. التي كانت تتطلب تحويل المرضى نحو الخارج، مثل جراحة الأعصاب، إعوجاج العمود الفقري (السكوليوز). زراعة الكبد، جراحة القلب عند الأطفال، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وأضاف المصدر ذاته أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الممتد على مساحة 10 هكتارات منها 6 هكتارات مبنية، تقدَّر بنحو 287 مليون دولار. في إطار شراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار (FNI) وشركة “APEX HEALTH” القطرية. كما يرتقب أن يوفر المشروع 954 منصب عمل مباشر، إضافة إلى عدد معتبر من مناصب الشغل غير المباشرة. بما يسهم في تنشيط الحركية الاقتصادية المحلية وتعزيز التنمية الاجتماعية.

وخلال الزيارة، أعرب عمر ركاش عن ارتياحه لتقدم الأشغال، مشيدًا بوتيرة الإنجاز. ومؤكدًا حرص الوكالة على تسيير ومرافقة المشروع بما يضمن استلامه في الآجال المحددة.

كما أبرز المتحدث الأثر المنتظر لهذا الصرح الصحي في تعزيز قدرات التكفل الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية. مع المساهمة في توطين التخصصات الدقيقة والحد من اللجوء إلى العلاج بالخارج.

وأكد، في هذا السياق، أن المشروع يحظى بمرافقة مستمرة من الوكالة. بالتنسيق مع القطاعات المعنية، إلى غاية دخوله حيز الخدمة. تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير منظومة صحية عصرية تستجيب لأعلى المعايير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور