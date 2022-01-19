وتيرة متسارعة لانتشار أوميكرون في الجزائر والأطفال ناقلون للعدوى

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 810 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 228996 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6436، بعد تسجيل 12 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 435 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 155627. فيما يتواجد مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الإثنين 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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