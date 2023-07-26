وثائقي خاص حول زيارة الرئيس تبون إلى كل من قطر والصين وتركيا

تبث قنوات التلفزيون الجزائري مساء يوم غد الخميس، وثائقي خاص حول زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى كل من دول قطر، الصين وتركيا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإم الحصة ستبث ابتداءً من الساعة التاسعة.

وللإشارة، كان رئيس الجمهورية، قد قام بزيارة عمل إلى دولة قطر دامت يومين، حيث التقى خلالها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقد توجه بعدها الرئيس تبون الى جمهورية الصين الشعبية في زيارة دولة دامت 5 أيام بدعوة من نظيره الصيني, شي جين بينغ.

وبعد انتهاء زيارته إلى الصين، توجه رئيس الجمهورية مباشرة إلى تركيا، حيث قام بزيارة عمل دامت يومين التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب اردوغان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.