قناة النهار وثائقي / سوناطراك..تصميم مابعد التأميم.. ترقبوها أمسية اليوم بقلم قناة النهار نشر في 23 فيفري 2023 - 16:48 سوناطراك شارك غرِّد أرسل 83 0 وثائقي / سوناطراك ..تصميم مابعد التأميم.. ترقبوها أمسية اليوم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/AQywM اقرأ أيضا الجلفة: ساعد.. نموذج ناجح لمستثمر حوّل أراضي صخرية قاحلة لجنة خضراء قناة النهار 03 فيفري بشار / واحات النخيل ..من جنة على الأرض إلى أرض بور تتعرض للإهمال والتخريب قناة النهار 21 فيفري دلال خير: طفلة مصابة بمرض فقر الدم القـ.اتل "الثلاسيميا الكبرى" تحتاج إلى عملية زراعة النخاع العظمي قناة النهار 17 فيفري 04 سنوات على الحراك الأصيل..عودة قوية للجزائر على كافة المستويات وتطلعات بالمزيد قناة النهار 21 فيفري مفيدة عداس تذرف الدموع وتترحم على ارواح شهداء زلزال تركيا وسوريا قناة النهار 10 فيفري الكلمات النقية وإحترام الذوق العام .. رسالة فن التراث الأصيل بميلة قناة النهار 22 فيفري نقل: النهار ترصد آخر الإستعدادات لطاقم طائرة قبل الإقلاع قناة النهار 16 فيفري تيسمسيلت : إرتفاع رهيب في أسعار الخضر بأسواق التجزئة قناة النهار 20 فيفري بشار : حفر 5 آبار بمنطقة منونات لتوفير المياه الشروب لدائرة العبادلة قناة النهار 20 فيفري عين الدفلى : إمرأة مجهولة تترصد تلاميذ الابتدائي و تخلف حالة ذعر قناة النهار 15 فيفري