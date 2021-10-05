“وثائق باندورا”.. أول تعليق من الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، إن الولايات المتحدة تدرس التحقيق الصحفي حول مخططات ملاذات ضريبية تسمى “وثائق باندورا”. ونقل موقع سبوتنيك، عن بايدن قوله “نحن ندرس هذا الأمر الآن”.

وكشفت التحقيقات الجديدة، التي يطلق عليها اسم “وثائق باندورا” وجود العديد من الصناديق الائتمانية في الولايات المتحدة التي استخدمت “كملاذات ضريبية سرية”. وعلى وجه الخصوص وجود أصول بمليارات الدولارات في ولاية داكوتا الجنوبية وحدها.

ويشار إلى أن التحقيق،كشف عنه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين،ويحتوي على تقارير 600 صحفي من 117 دولة و11.9 مليون ملف مسرب.

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وأكد البيت الأبيض أن الرئيس “جو بايدن”، متمسك بإدخال المزيد من الشفافية على النظام المالي في البلاد. وصرّحت جين بساكي في تعليقها على أن الولايات المتحدة هي أكبر ملاذ ضريبي،أن بايدن متمسك بجعل النظام المالي أكثر شفافية.

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