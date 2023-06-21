وثائق قديمة تكشف “أسرارا مثيرة” بشأن الغواصة المفقودة

أفادت وثائق دعوى قضائية تعود لعام 2018 أن المدير السابق للعمليات البحرية في الشركة الأميركية المالكة للغواصة السياحية المفقودة كان قد أثار مخاوف. تتعلق بسلامتها قبل أن يتم طرده من عمله.

ووردت هواجس ديفيد لوكريدج بشأن سلامة الغواصة المفقودة “تيتان” في رده على دعوى أقامتها ضده شركة “أوشنغيت” مالكة الغواصة.

وتواصل فرق بحث تقودها الولايات المتحدة بمساعدة من كندا وفرنسا سباقها مع الزمن للعثور على الغواصة التي اختفت قرب حطام سفينة “تايتانيك” على عمق نحو 4 آلاف متر تحت سطح الماء في شمال المحيط الأطلسي، وعلى متنها 5 أشخاص.

وبدأ لوكريدج الخبير الاسكتلندي في الغوص وقيادة الغواصات العمل في “أوشنغيت” في مايو من العام 2015. كما تعاقد قبل ترقيته إلى مدير العمليات البحرية في الشركة، وفقا لوثائق الدعوى. واتهمت أوشنغيت لوكريدج في دعواها التي رفعتها ضده قبل 5 سنوات بانتهاك اتفاقية عدم إفشاء معلومات سرية.

لكن في دعوى مضادة قال لوكريدج أنه طرد من أوشنغيت في يناير عام 2018. بعدما أثار “مخاوف جدية تتعلق بالسلامة حول تصميم أوشنغيت التجريبي لتيتان التي لم تخضع لاختبارات”.

وذكرت أوراق الدعوى أن لوكريدج أعرب بداية “شفهيا للإدارة التنفيذية لأوشنغيت عن مخاوفه. بشأن قضايا السلامة ومراقبة الجودة فيما يتعلق بتيتان”، لكن تم تجاهله.

وأضافت أن لوكريدج كان قلقا بشأن “رفض أوشنغيت إجراء اختبارات حاسمة للتصميم التجريبي لهيكل” الغواصة.

وحذر لوكريدج من أن الركاب على تيتان قد يتعرضون للخطر في حال وصلت الغواصة إلى أعماق قصوى.