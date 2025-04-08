وثائق سرية تفضح الكاتب الخاص للملك المغربي .. فمن هو ؟

سرّبت مجموعة “هاكرز “جزائرية، تطلق على نفسها اسم “جبروت”، وثائق سرية تخص بيانات الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.

ونشرت مجموعة “جبروت” ملايين المعطيات من أسماء وأجور المغاربة.

وكشفت الوثائق المسربة التي تنشرها “النهار أونلاين”، من بيانات صندوق الضمان الاجتماعي المغربي، الأجر الذي يتقاضاه الكاتب الخاص للملك المغربي، المدعو محمد منير الماجيدي.

وحسب هذ الوثائق فإن الماجيدي يتقاضى ما يعادل 120 ألف أورو شهريا، وهو مبلغ ضخم يقدر بالعملة المغربية بـ 1.3 مليون درهم.

ويتقاضى الماجيدي هذا المبلغ منذ العام 2003، ليصل إجمالي ما تقاضاه من رواتب كل شهر، إلى 18.5 مليون أورو، أي ما يعادل 185 مليون درهم مغربي.

من هو الماجيدي الذي سرب هاكرز جزائريون فضائحه بعد اختراق بيانات صندوق الضمان الاجتماعي المغربي؟

ويُعد محمد منير الماجيدي، من مواليد 19 جانفي 1965، بالعاصمة المغربية الرباط.

ويشغل الماجيدي منصب السكرتير الشخصي للملك محمد السادس، وكاتم أسراره ومدير أعماله وصفقاته المعلنة والسرية.

ويرأس الماجيدي منذ سنوات مهرجان موازين الموسيقي الذي يقام كل سنة، كما أنه رئيس نادي الفتح الرباطي لكرة القدم.

كما يقوم الماجيدي بتسيير شركة عقارية بفرنسا تسمى “ديشانال”، تمتلك قصور وعقارات محمد السادس في فرنسا.

وهي الشركة التي يقع مقرها في باريس ويمتلك محمد السادس 999 سهما فيها، والماجيدي سهما واحدا.

كما أن شركة ديشانال بفرنسا مسؤولة عن امتلاك وتسيير وإدارة وتطوير عشرات القصور والشقق الفخمة والعقارات.

وقد ورد اسم الكاتب الخاص لمحمد السادس قبل سنوات في فضيحة وثائق بنما.

وأسّس الماجيدي شركة وهمية بجزر فيرجن البريطانية، وبواسطتها قام بتحويلات مالية لاقتناء يخت فخم لمحمد السادس وعقارات بباريس.

وللإشارة، فقد كانت مجموعة الهاكرز “جبروت” قد أعلنت في وقت سابق تمكنها من اختراق حسابات وبيانات وزارة العمل المغربية، منها معطيات تخص صندوق التأمينات الاجتماعية.

وقالت مجموعة “جبروت” إن الاختراق جاء ردا على تعطيل حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة “إكس” (تويتر سابقا).