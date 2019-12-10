وثيقة إثبات الهوية كافية للتصويت في الإنتخابات.. بشروط

تنهي السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إلى علم المواطنين المسجلين في القوائم الإنتخابية، أن بإمكانهم التصويت بتقديم وثيقة رسمية تثبت هويتهم فقط.

وجاء في بيان للسلطة، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء، أن المواطنين والمواطنات المسجلين في القوائم الإنتخابية والذين لم يستلموا بطاقة الناخب، بإمكانهم التقرب من مصلحة الإنتخاب ببلديات إقامتهم لطلبها واستلامها.

وأضاف البيان، إنه وفي حالة عدم حيازة بطاقة الناخب، يمكن للمواطنين أن يقوموا بواجبهم الإنتخابي بمراكز التصويت المسجلين فيها، شريطة أن يقدموا وثيقة رسمية تثبت هويتهم.