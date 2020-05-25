وثيقة البروتوكول الصحي: إلزام أصحاب الفنادق بإستغلال 50 بالمئة فقط من الغرف

إقترحت اللجنة التقنية في وثيقة البروتوكول الصحي الذي سيتم الإعلان عنه قريبا إلزام أصحاب الفنادق بإستغلال 50 بالمئة فقط من الغرف.

وأوضح مستشار وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، عبد القادر غوتي لواج أن اللجنة إقترحت على مالكي الفنادق بوضع مخطط لليقظة والإطلاع على الاوضاع الصحية للمصطافين.

وأضاف مستشار الوزير أن اللجنة شددت على ضرورة مرافقة المصطافين والاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة تسجيل أي إصابة بالفيروس.

كما تضمن البروتوكول توفير فرق طبية من أجل التكفل بصحة السياح والموظفين يوميا مع التوجه نحو استغلال طاقة استيعاب الفنادق بنسبة 50 بالمئة.

وهذا من أجل تطبيف التدابير الوقائية من خلال التباعد الإجتماعي ما بين المصطافين.

ويهدف هذا البرتوكول من أجل حماية وصحة المواطنين للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 خلال موسم الاصطياف المقبل.