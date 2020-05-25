وثيقة البروتوكول الصحي: الحجوزات وتسديد فواتير الوكالات السياحية تتم عن بعد

إقترحت اللجنة التقنية في وثيقة البروتوكول الصحي الذي سيتم الإعلان عنه قريبا على الوكالات السياحية عملية تسديد فواتيرالوكالات السياحية أن تتم عن بعد.

وأوضح مستشار وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، عبد القادرغوتي أن اللجنة تدعو الوكالات إلى إستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال لإستقطاب الزبائن.

وأشار مستشار الوزير أن هذا الإقتراح يهدف إلى تسهيل مهمة دفع وتسديد فواتير المعنيين بالعطل خلال موسم الإصطياف القادم ، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبد القادرغوتي أن اللجنة تلزم ذات الوكالات بإستعمال 50 بالمئة من قدرات استيعاب الحافلات لنقل السياح.

كما شددت اللجنة التقنية على ضرورة تعقيم الحافلات لنقل المصطافين والسياح وكذا تنظيفها وتنظيفها مع توفير مواد التعقيم للزبائن.

وتهدف وثيقة البروتوكول الصحي من أجل حماية وصحة المواطنين للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 خلال موسم الاصطياف المقبل.