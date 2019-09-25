وثيقة.. المناوبة الليلية بمصلحة الأم والطفل في مستشفى الوادي تحت اشراف الكوبيين منذ جويلية 2016

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وثيقة.. المناوبة الليلية بمصلحة الأم والطفل في مستشفى الوادي تحت اشراف الكوبيين منذ جويلية 2016
بقلم مصطفى.ق

تحوز النهار اونلاين على محضر إجتماع لمدير الصحة والسكان لولاية الوادي ، لإجتماع عقد بتاريخ 27 جوان 2016.

الاجتماع جاء لدراسة انشغالات الطرف الكوبي، بعد المشاكل التي شهدتها مصلحة حديثي الولادة المؤسسة الاستشفائية للأم والطفل  في الوادي، نتيجة صدامات بين الاطباء الجزائريين والكوبيين.

واقترح الجانب الكوبي خلال الإجتماع أن يتم تسير المصلحة من طرف اطباء كوبيين، على ان يتم تعيين طبيبين جزائريين.

وتغطي المناوبة الليلية من طرف الاطباء الكوبيين بداية من شهر جويلية.

الاجتماع حضره مدير المؤسسة الاستشفائية للأم والطفل، المنسقة الوطنية للبعثة الكوبية، والمنسقة الولائية للبعثة الكوبية.


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