وثيقة رسمية.. كحل مغشوش في الأسواق يسبب كوارث للنساء

سجلت مديرية الصحة لمديرية حالات إصابات وسط مواطنين استخدموا كحل عين، يحمل اسم الإثمد الأسود على مستوى ولاية تلمسان.

وفي ارسالية لمدير المركز الإستشفائي الجامعي لتلمسان، ومديري المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، ومديري المؤسسات العمومية الاستشفائية.

فبعد التحقق من ترويج مسحوق كحل الأعين يحمل التسمية التجارية الإثمد الأسود.

هذه المادة يتم تداولها حاليا في الأسواق والمحلات التجارية مغشوشة في تركيبها ومضرة بالصحة.

لاحتوائها على نسبة عالية من برادة الحديد ونسبة قليلة من مادة الحديد.

وطالبت المديرية، اتخاذ الاجراءات اللازمة لغرض التكفل بالحالات والإصابات الناجمة عن استعمال هذه المادة، مع موافاتها بتقرير حول الوضعية.