وثيقة سرية تكشف قضية تلاعب في توزيع السكن الاجتماعي بوهران

عمارة هشة اهلة تصنف ضمن العمارات المغلقة والمرحل قاطنوها منذ 2015

فجرت وثيقة سرية مستخرجة من بلدية وهران مندوبية الأمير عملية إقصاء متعمد بإستعمال أسلوب الغش والاحتيال لـ 17 عائلة من السكن الاجتماعي.

وهذا بعد تصنيف عمارتهم الهشة الواقعة بـ 17 شارع سيدي قادة التابع لحي سان بيار ضمن العمارات المغلقة أي التي تم ترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة لهشاشتها وتأكيد سقوطها في أية لحظة.

العمارة التابعة للاوبيجي والتي يملك قاطنوها عقود ملكية شققهم تم الإقرار بتاريخ 9 فيفري 2015 من قبل المجلس الشعبي لبلدية وهران بوجوب إخلائها الفوري بعد تصنيفها ضمن الخانة الحمراء للبنايات المهددة بخطر الانهيار.

لكن تم فقط ترحيل عمارتين مجاورتين تحمل رقمي 14 و15 مع إقصاء العمارة المعنية التي كان يعتقد أصحابها أن الأمر لا يتعدى قضية وقت فقط.

ليبلغهم فاعل خير بعد مضي أكثر من 3 سنوات عقب تنقلهم عديد المرات للإستفسار عن سبب عدم ترحيلهم بأن العمارة التي يقطنون بها والتي تحمل رقم 17 شارع سيدي قادة تم تصنيفها ضمن العمارات المغلقة.

أي التي تم إخلاء شاغليها حسب وثيقة سرية من البلدية تحمل ختم المندوبية البلدية الأمير تحصلت النهار على نسخة منها.

الأمر الذي أثار شكوك العائلات المقصية من السكن الاجتماعي منذ 2015 وفتح أمامهم قضية تلاعب راحوا ضحيتها.

خصوصا وأنه لم يتم لحد الآن قطع عليهم الماء والكهرباء الشيء المعمول به بعد كل عملية ترحيل وغلق لعمارة هشة.

أمام هذا يطالب قاطنو العمارة 17 بشارع سيدي قادة الجهات الوصية فتح تحقيق في القضية التي فجرتها وثيقة رسمية من فاعل خير.