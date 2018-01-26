وثيقة منسوبة للجيش الليبي تأمر بتوقيف الرائد محمود الورفلي

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي، تعليمات بالقبض على الرائد محمود الورفلي وإيداعه في الحجز بمدينة المرج.

بحسب وثيقة داخلية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التطور بعد مطالبة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بتسليم الرائد محمود الورفلي “فورا” إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرائد محمود الورفلي قد ظهر في شريط فيديو وهو ينفذ عملية إعدام بحق 10 رجال مكبلين.

فيما يبدو انتقاما لمقتل أكثر من 40 شخصا في تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين وقع مؤخرا في أحد أحياء مدينة بنغازي.

ولم يصدر أي قرار رسمي بالقبض على الرائد محمود الورفلي، عدا هذا التعميم المنسوب لإدارة السيطرة في الجيش الليبي .