وثيقة.. هذه رزنامة السنة الجامعية 2019/2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة السنة الجامعية 2019/2020.

وحددت الوزارة بداية الدراسة للسداسي الاول من السنة الجامعية بتاريخ 15 سبتمبر ، وبداية الدروس للمؤسسات الجتمعية المتأخرة يوم 2 أكتوبر.

فيما تنطلق الدروس السنة الاولى ماستر يوم 29 سبتمبر الجاري الى غاية 20 لأكتوبر المقبل كأقصى حد.

وتقام مسابقة الدكتوراه بين 8 و 7 نوفمبر ، فيما امتحانات السداسي الاول من 7 الى 16 جانفي المقبل و من 18 جانفي الى 1 فيفري للجامعات المتأخرة.

وتقام مداولات السداسي الاول بين 19 و 23 جانفي، ومن 4 و8 فيفري للمؤسسات المتأخرة و امتحانات الدورة الاستدراكية وفقا للجدول الزمني للمؤسسات الجامعية.

وحدد الوزارة تاريخ 2 فيفري لبداية الدروس في السداسي الثاني، و 16 فيفري للمؤسسات المتأخرة.

وتقام امتحانات السداسي الثاني من 30 ماي الى 9 جوان 2020 ومداولات السداسي الثاني بين 13 و17 جوان من نفس السنة.

وتقام امتحانات الدورة الاستدراكية وفق الجدول الزمني الداخلي لكل جامعة فيما تقام المداولات السنوية من 28 جوان الى 1 جويلية 2020.