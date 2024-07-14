وثيقة واحدة للحصول على المنحة الجامعية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن التسجيل للحصول على المنحة الجامعية سيكون بوثيقة واحدة.

وأشار الوزير بداري، خلال عرضه لمستجدات المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا السنة الجامعية 2024/2025. أنه تم الإستغناء على 11 وثيقة من أجل الحصوص على المنحة الجامعية. وتام الإبقاء على وثيقة كشف الراتب للأب فقط ترسل مصورة إلى الموقع.

وحسب المنشور الوزاري الذي لتوجيه حاملي شهادة البكالوريا، فإن إيداع طلب المنحة الجامعية سيكون من 1 إلى 15 سبتمبر، ومعالجة الطلبات والإعلان عن النتائج من 16 إلى 30 سبتمبر. كما أن إيداع الطعون والإعلان عن النتائج سيكون من 1 إلى 3 أكتوبر 2024.